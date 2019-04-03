На автодорогах Чехии проходят проверки соблюдения скоростного режима

Сотни сотрудников дорожной полиции на шоссе и автострадах Чехии проводят 3 апреля проверки соблюдения скоростного режима. Конкретные участки для контроля помогли определить жители страны, отвечая на вопросы специальной анкеты.

Проверки, направленные на выявление такого нарушения ПДД как превышение скорости, проводятся в рамках мероприятия Speed marathon, в котором участвует сразу несколько европейских стран. В 2018 году чешская дорожная полиция проконтролировала в ходе этой акции скорость 7000 автомобилей.