На АЭС «Темелин» будет загружено американское топливо

Тимур Кашапов
04-04-2019
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На АЭС «Темелин» в субботу, 6 апреля, начнется загрузка топлива в реактор энергоблока № 1, который был остановлен 1 марта. Загружены будут 163 топливных сборки, в том числе шесть испытательных ТВС производства Westinghouse Electric Sweden. Представители АЭС «Темелин» намерены в ближайшие годы тестировать американское топливо, в настоящее время топливо на электростанцию поставляет российская компания ТВЭЛ.

«Это не означает переход на американское топливо, а проверка эксплуатационных свойств ТВС компании Westinghouse и взаимное изучение ноу-хау накануне выбора следующего поставщика», - заявил член правления ČEZ Богдан Зронек.

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