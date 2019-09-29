На 86-м году жизни скончался Ян Шмидт, режиссер фильма «На Большой реке»

В возрасте 85 лет ушел из жизни режиссер Ян Шмидт, создатель таких лент как «На большой реке (1978)» о жизни первобытных людей, «Лук королевы Доротки» (1971), «Как завоевать принцессу» (1995), многие из которых известны российскому зрителю.

Режиссер работал в самых разных жанрах, от фантастики до киносказки. В 1980 г. однокурсник Милоша Формана участвовал в съемках его оскароносной ленты «Амадей».