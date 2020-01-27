На 3 февраля 2020 г. в Чехии объявлен день национального траура в память о председателе Сената Я. Кубере

На заседании правительства Чешской Республики было принято решение объявить понедельник, 3 февраля 2020 г. день национального траура в память о председателе Сената Ярославе Кубере. На правительственных зданиях и государственных учреждениях будут вывешены траурные флаги. В этот же день в память о политике пройдут траурные собрания в Крушногорском театре г. Теплице и в зале Рудольфинум в Праге.
Ярослав Кубера скончался 20 января 2020 г. на 73-м году жизни. Длительное время он возглавлял мэрию города Теплице. С 2000 г. являлся сенатором от партии гражданских демократов. В 2018 г. Ярослав Кубера занял пост председателя Верхней палаты Парламента.
Ранее национальный траур объявлялся в день похорон певца Карела Готта, 12 октября 2019 г. Трехдневный траур проходил в стране с 21 по 23 декабря 2011 г. в связи со смертью президента Вацлава Гавела.
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