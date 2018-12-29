На 2019 г. запланирован ряд выставок на культурные, общественные и политические темы

Эва Туречкова
29-12-2018
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Выставки ряда чешских и зарубежных художников, а также экспозиции, посвященные 30-летию бархатной революции или 50-й годовщине самосожжения студента Яна Палаха - это лишь некоторые из главных культурных и общественных мероприятий, запланированных на 2019 год.

В пражской Национальной состоится выставка Владимира Боудника, Йозефа Болфа, Альберто Гиакометти. Подготовлена также экспозиция французских импрессионистов. Музей «Кампа» организует выставку чешского скульптора Иржи Сайферта.

В Западно-чешской галерее в Пльзене будут представлены работы Алеша Найбрта.

Пражский град готовит экспозицию, посвященную 100-летию чехословацкой (позднее чешской и словацкой) кроны и истории национальной валюты.

 
 
 
 
 
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