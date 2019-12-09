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На 109 году жизни скончалась самая пожилая жительница Чехии

Лорета Вашкова
09-12-2019
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Скончалась самая пожилая жительница Чешской Республики Магдалена Кытнерова, которой в марте 2019 года исполнилось 108 лет. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило «Чешское телевидение». Пресс-секретарь кромержижского муниципалитета Ян Вондрашек подтвердил Чешскому информационному агентству ЧТК, что самая старая жительница страны действительно жила в Кромержиже.

В 2017 году администрация города сообщила, что о долгожительнице заботились сын с его женой, а Кытнерова, несмотря на преклонный возраст, пользовалась мобильным телефоном и Скайпом, общаясь со своей дочерью, которая живет за границей.

В свои 106 лет чешка еще участвовала в выборах. В 2017 году она сообщила, что следит за событиями в своей стране, с удовольствием читает, смотрит на программы по ТВ и слушает радио.

 
 
 
 
 
 
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