Мы совместно поддерживаем процесс расширения ЕС, сообщил глава МИД Чехии после встречи с министром Болгарии

Mинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек прибыл 5 ноября с официальным визитом в Софию в сопровождении делегации предпринимателей. В повестке визита - встречи с главой болгарской дипломатии Екатериной Захариевой и министром экономики Эмилем Караниколовым.

«С министром иностранных дел мы оценили традиционно отличные отношения между Чехией и Болгарией. Хотим и далее укреплять экономические отношения. Говорили мы и о сотрудничестве в рамках НАТО и ЕС. Мы совместно поддерживаем процесс расширения ЕС», – сообщил в своем аккаунте в Twitter Томаш Петршичек.

Глава чешского МИДа также встретится с президентом Болгарии Руменем Радевым и председателем Комиссии по внешней политике Национального собрания Джемой Гроздановой.

Политики обсудят прежде всего отношения сторон в экономической области и укрепление сотрудничества в этой сфере, актуальные европейские вопросы, включая безопасность, ситуацию на юго-востоке Европы, а также возможности сотрудничества с государствами Вышеградской четверки.