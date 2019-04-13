МВД занялось подготовкой председательства Чехии в ЕС в 2022 г.

Эва Туречкова
13-04-2019
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Чешское Министерство внутренних дел до конца текущего года сформирует специальную Комиссию по безопасности, которая займется организацией всех мероприятий во время председательства ЧР в Совете Евросоюза во втором полугодии 2022г. В течение шести месяцев в стране состоятся около 80 акций на высшем уровне: саммит глав государств и правительств государств-членов ЕС, около 20 заседаний Совета Европы, будут проходить также двусторонние переговоры правительства Чехии с представителями Еврокомиссии и руководством Европейского парламента. Далее запланировано около 380 неформальных рабочих встреч и конференций.

В обязанности Комиссии, сформированной из представителей оборонных структур, ключевых министерств, а также городских администраций в местах проведения официальных встреч, будет входить подготовка мероприятий и обеспечение безопасности самих акций, а также их участников во время пребывания в Чешской Республике. В последний раз Чешская Республика возглавляла Евросоюз в первом полугодии 2009 г.

Эва Туречкова
13-04-2019
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