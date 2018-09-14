МВД ускорит процедуру лишения иностранцев-уголовников права на пребывание в Чехии

Министр внутренних дел Ян Гамачек намерен выдвинуть на рассмотрение депутатов поправку, которая позволит ускорить процесс лишения права на пребывание в Чехии иностранцев, которые повторно совершают в стране умышленные уголовные преступления.

По мнению министра, процедура лишения права на пребывание должна занимать не более 6 месяцев. В настоящее время оформление всех необходимых документов с соблюдением установленных административных правил может продолжаться более двух лет. Каждый год в Чехии осуществляется порядка 400 подобных процедур.