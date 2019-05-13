МВД планирует аннулировать 800 законов и распоряжений

Министерство внутренних дел Чехии предлагает отменить около 800 законов, распоряжений и директив. Речь идет о нормативах, которые формально продолжают действовать, однако, уже давным-давно потеряли свое актуальное значение. В качестве примера приводится закон 1919 года, касающийся слуг, а также норма 1948 года о национализации туристических агентств.
В настоящее время в Чехии действует 42000 правовых предписаний.
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