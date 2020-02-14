МВД обнародовало доклад об уровне экстремизма в Чехии

Во второй половине прошлого года в Чехии с растущей интенсивностью наблюдались проявления ненависти. Активнее стали приверженцы неонацизма, в то время как в лагере анархистов и радикальных коммунистов была заметна стагнация, говорится в докладе об уровне экстремизма в стране, составленном Министерством внутренних дел ЧР.

В качестве примера новой темы, разделяющей общество на два лагеря, в докладе приводится спор относительно переноса памятника маршалу И. Коневу. «В одном лагере оказались бывшие идеологические противники. Против переноса памятника вместе протестовали коммунисты-догматики, члены организаций самообороны, представители дезинформационных СМИ, антииммиграционные и антиисламские активисты, а также бывшие неонацисты», говорится в докладе.

«Наблюдались парадоксальные ситуации, когда протесты за сохранение в районе Прага 6 статуи советского полководца проходили под аккомпанемент бывшего неонациста Томаша «Ортела» Гнидка», - цитирует информагентство ЧТК документ.

В докладе упоминается также международный съезд правых экстремистов, организованный в Горжицах в конце августа, в котором приняли участие граждане Германии, Венгрии, Словакии, Украины, Швеции и России.