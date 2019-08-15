МВД ЧР зафиксировал рост ксенофобных настроений в чешском обществе

Тимур Кашапов
15-08-2019
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Во втором квартале 2019 года продолжилась тенденция роста случаев проявления ненависти к людям за их политические убеждения. Об этом говорится в отчете об экстремизме, опубликованном Министерством внутренних дел ЧР. Ведомство подчеркивает, что ксенофобные политические платформы и их представители, а также активисты и дезинформационные СМИ продолжают разделять общество.

«Очень опасным явлением становятся нападения на людей, которые придерживаются иных взглядов. В подавляющем большинстве случаев это словесная агрессия, но были зафиксированы и случаи физического нападения», - говорится в сообщении. По данным МВД, нападения совершаются не только на представителей национальных, этнических, религиозных и сексуальных меньшинств, но и бездомных, правозащитников, журналистов.

 
 
 
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