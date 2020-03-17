МВД: Чехия договорилась о поставках 30 миллионов медицинских масок и повязок

Спецборт Армии ЧР, который в понедельник вылетел в Китай за экспресс-тестерами на коронавирус, прибудет в Чехию в ранние часы среды, сообщает Министерство обороны.

Согласно заявлению главы МВД Яна Гамачека, Чехии удалось договориться о поставках в страну 30 миллионов медицинских масок и повязок и 250 тысяч единиц спецодежды для медперсонала. В Чехию их доставят лайнеры в рамках программы НАТО по стратегическим перевозкам, сообщил министр обороны Любомир Метнар.

Ранее днем министр культуры Любомир Заоралек извинился перед гражданами страны за то, что в Чехии в настоящее время не хватает защитных средств от коронавируса. На пресс-конференции к его словам присоединился и глава кабмина Бабиш.