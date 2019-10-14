МВД Чехии вновь рассмотрит заявления двух китайских христиан, добивающихся в Чехии предоставления убежища

Наивысший административный суд удовлетворил кассации двух китайских христиан, добивающихся предоставления им убежища в Чехии. В результате, был отменен вердикт краевого суда и решение МВД, которые считают, что у заявителей нет основания на получение убежища в Чехии, так как они не подвергались систематическим гонениям со стороны государства, а стали жертвами произвола конкретных полицейских в Китае.

Заявители утверждают, что преследования – аресты, избиения, угрозы, которым они подверглись в 2014 году на своей родине, что и стало причиной выезда из Китая, связаны именно с тем, что они являются приверженцами христианской религии.

Наивысший административный суд Чехии, отменивший решения краевого суда и МВД, констатировал, что обе инстанции в недостаточной степени занимались вопросом об угрозе заявителям у них на родине.