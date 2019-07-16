МВД Чехии предоставило временную международную защиту задержанным тайванцам, выдачи которых требуют китайские власти

Министерство внутренних дел Чешской Республики приняло решение о предоставлении временной международной защиты восьми тайванцам, задержанным в январе прошлого года чешской полицией на основании международного ордера на арест, выданного Китаем. Информацию, которую подтвердило МВД, журналистам предоставил адвокат иностранцев Мирослав Крутина.

Группе тайванцев вменяется в вину создание в Праге преступной группы, которая при помощи мошеннических операций изымала денежные средства у китайских граждан. Ранее чешские суды подтвердили возможность удовлетворения требования о передачи задержанных лиц китайским властям. В настоящее время, однако, депортация стала временно невозможной. МВД приняло к сведению доводы, приведенные адвокатом задержанных тайванцев, который обратил внимание на напряжение в отношениях между Китаем и Тайванем, а также существующую реальную угрозу жизни его подзащитных. «Согласно заявлению МВД, задержанным в Китае угрожает жестокое обращение, мучения и смерть», – комментирует решение МВД Чехии адвокат Мирослав Крутина.

Через год решение о предоставлении временной международной защиты подлежит обязательному пересмотру.