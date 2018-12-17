МВД Чехии подготовит закон, применимый в случае «жесткого Brexit»

Катерина Айзпурвит
17-12-2018
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Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что МВД Чехии подготовит закон, который можно будет применить в ситуации «жесткого Brexit», т.е. в случае, если Великобритания покинет Евросоюз без заключения договора. Прочие министерства Чешской Республики в течение недели подготовят параграфы, которыми будут регулироваться вопросы, относящиеся к компетенции их ведомств. Кабинет рассмотрит представленные нормы 7 января и намерен утвердить их до 29 марта, когда Великобритания покидает ЕС.

Министр внутренних дел Ян Гамачек, со своей стороны, подчеркнул, что «жесткий Brexit» принесет целый ряд сложностей, и никто не хочет возникновения подобной ситуации, однако к такому варианту развития событий следует подготовиться заранее. В связи с этим МВД разработало закон, которым будет временно регулироваться въезд и пребывание в Чехии подданных Великобритании, а также права, которыми они смогут здесь пользоваться.

 
 
 
 
 
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