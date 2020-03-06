МВД Чехии отправит на греко-турецкую границу восемь полицейских

Как сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек, Чехия отправит на юго-восточную границу Евросоюза, разделяющую Грецию и Турцию, восемь сотрудников полиции. Решение было принято на фоне нарастающего напряжения, когда тысяч беженцев пытаются проникнуть в Европу с территории Турции.

Как сообщил Ян Гамачек, полицейские могут отправиться на место уже в понедельник, 9 марта. Глава МВД добавил, что если Греция запросит дополнительную помощь, включая сотрудников правоохранительных органов, Чехия готова их предоставить. В настоящее время Греции приходится контролировать границу собственными силами, куда входит всего несколько сотен полицейских.

На саммите в Брюсселе Ян Гамачек и главы МВД других стран ЕС выступили с совместным заявлением, что не станут допускать нелегальные переходы мигрантами границ Евросоюза.