МВД Чехии отправит на греко-турецкую границу восемь полицейских

Как сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек, Чехия отправит на юго-восточную границу Евросоюза, разделяющую Грецию и Турцию, восемь сотрудников полиции. Решение было принято на фоне нарастающего напряжения, когда тысяч беженцев пытаются проникнуть в Европу с территории Турции.
Как сообщил Ян Гамачек, полицейские могут отправиться на место уже в понедельник, 9 марта. Глава МВД добавил, что если Греция запросит дополнительную помощь, включая сотрудников правоохранительных органов, Чехия готова их предоставить. В настоящее время Греции приходится контролировать границу собственными силами, куда входит всего несколько сотен полицейских.
На саммите в Брюсселе Ян Гамачек и главы МВД других стран ЕС выступили с совместным заявлением, что не станут допускать нелегальные переходы мигрантами границ Евросоюза.
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Коронавирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне
Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге
Чехословаки на стройках социализма и в зековских бараках СССР
Из-за распространения коронавируса российские гимнастки отказались от участия в Гран-при в Брно