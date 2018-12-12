МВД Чехии не будет усиливать меры безопасности на рождественских ярмарках в связи с нападением в Страсбурге

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что его ведомство следит за уровнем террористической угрозы на территории Чешской Республики и за границей и пока не видит оснований усиливать меры безопасности на рождественских базарах страны.

Как сообщает Министерство иностранных дел Чехии, среди пострадавших в результате нападения в Страсбурге, произошедшего вечером 11 декабря, нет чешских граждан. Чех, находившийся рядом с эпицентром событий, не пострадал.

Около восьми часов вечера 11 декабря 29-летний мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре в центре города. Погибли три человека, еще 13 получили ранения; пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одной из жертв предполагаемого теракта стал турист из Таиланда. Нападавший был ранен патрульными, однако сумел скрыться с места преступления. МВД Франции сообщает, что в атаке подозревается уроженец Страсбурга Шекатт Шариф, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и много раз привлекался к ответственности, в том числе в Германии и Швейцарии.

12 декабря рождественские ярмарки в Страсбурге останутся закрытыми; жителям и гостям города не рекомендуется выходить на улицу. Программа проходящей в Страсбурге сессии Европарламента в связи с происшествием не претерпела изменений.