МВД Чехии готово оказать материальную помощь Греции

Министерство внутренних дел ЧР готово направить Греции один миллион евро (около 25,5 млн крон) на закупку материалов для противодействия угрозе очередного миграционного кризиса. Ведомство также может выделить Афинам гуманитарную помощь из стратегических запасов. Об этом заявил министр внутренних дел Ян Гамачек в ответ на просьбу некоторых депутатов обсудить данный вопрос в парламенте.

Гамачек также отметил, что Греция еще не обращалась за помощью к чешским правоохранительным органам. Тем не менее, по словам министра, Чехия может направить в страну полицейский контингент, если такая просьба поступит. Ситуация на греческо-турецкой границе будет обсуждаться министрами внутренних дел ЕС на внеочередной встрече. Там также рассмотрят вопрос координирования помощи Греции, сказал Гамачек.