МВД Чехии: безопасности ЧР после ликвидации главаря «Исламского государства» ничего не угрожает

Министерство внутренних дел ЧР не располагает информацией о том, что Чехии грозит опасность вследствие уничтожения военными США главаря группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Тем не менее, правоохранительные органы страны с повышенным вниманием будут следить за безопасностью в местах массового скопления людей. Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Напомним, о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сообщил 27 октября президент США Дональд Трамп. По его словам, главарь террористической группировки самоликвидировался. Вскоре министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал к повышению бдительности, чтобы предотвратить возможные теракты, которые экстремисты могут осуществить, мстя за уничтожение аль-Багдади.