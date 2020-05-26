МВД Чехии аннулировало договор аренды с издательством «Наше войско»

Министерство внутренних дел Чехии аннулировало договор аренды склада с издательством «Наше войско», выпустившим календарь с портретами вождей Третьего рейха, сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек после встречи с послом Израиля в Чехии Даниэлом Мероном. На издательство подано уже несколько жалоб.

«Подобным предметам на прилавках чешских магазинов не место. Они преуменьшают ужасы нацистского режима, Израилем это должно восприниматься особенно болезненно», - отметил Петршичек. Наличие в продаже подобного календаря кроме Мерона критиковал также посол Германии в ЧР Кристоф Исранг.

Напомним, что полиция ранее рассматривала жалобу на издательство «Наше войско» в связи с продажей кружек с изображениями Адольфа Гитлера и Рейнхарда Гейдриха. Данное дело было закрыто в 2018 году в виду отсутствия состава преступления.