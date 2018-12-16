МВД: Чешские мусульмане хорошо интегрированы и придерживаются умеренных взглядов

Антон Каймаков
16-12-2018
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Согласно результатам анализа Министерства внутренних дел (заключение об экстремизме за 2017 год), члены мусульманской общины в Чехии относятся к категории умеренных и хорошо интегрированных граждан. Проявление радикальных взглядов имеет единичный характер. Миграционная волна, пришедшая в Европу, на состав чешских религиозных общин не повлияла. Для мигрантов Чехия не является целевой страной.

Специалисты МВД, однако, обращают внимание на то, что к проявлению более радикальных настроений в мусульманском меньшинстве могут привести заявления некоторых чешских политиков.

 
 
 
 
 
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