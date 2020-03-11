Архив передач

Музыкой против коронавируса – on-line концерт Филармонии Брно

Антон Каймаков
11-03-2020
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Филармония города Брно не намерена отказываться от проведения концертов, невзирая на правительственный запрет проведения мероприятий с предполагаемым количеством участников более 100 человек, введенный в связи с распространением коронавируса. Назначенный на ближайший четверг концерт, на котором оркестр должен исполнять произведения Модеста Мусоргского и Богуслава Мартину, состоится в on-line режиме. Видеотрансляция концерта будет осуществляться в Facebook и на сайте Филармонии Брно.

Однако в связи с введенными правительством ограничениями оректср будет играть не в зале Театра имени Яначека, а в более камерном зале брненского «Беседного дома».

 
 
 
 
 
 
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