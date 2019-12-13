Архив передач

Мужчину, угрожавшего вооруженным нападением на больницу в городе Угерский–Брод, могут осудить на 5 лет

Антон Каймаков
13-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Полиция задержала 58-летнего мужчину, который в четверг по телефону угрожал осуществлением вооруженного нападения на больницу в городе Угерский–Брод. Мужчина взят под стражу. Ему было предъявлено обвинение в распространении ложной информации, способной вызвать панику. Об этом СМИ сообщил представитель Краевой дирекции полиции Злинского края Богдан Варыш. Если в суде будет доказано совершение упомянутого преступления, мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок от 1 до 5 лет.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 