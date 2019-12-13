Мужчину, угрожавшего вооруженным нападением на больницу в городе Угерский–Брод, могут осудить на 5 лет

Полиция задержала 58-летнего мужчину, который в четверг по телефону угрожал осуществлением вооруженного нападения на больницу в городе Угерский–Брод. Мужчина взят под стражу. Ему было предъявлено обвинение в распространении ложной информации, способной вызвать панику. Об этом СМИ сообщил представитель Краевой дирекции полиции Злинского края Богдан Варыш. Если в суде будет доказано совершение упомянутого преступления, мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок от 1 до 5 лет.
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