Мужчину, угрожавшего вооруженным нападением на больницу в городе Угерский–Брод, могут осудить на 5 лет

Полиция задержала 58-летнего мужчину, который в четверг по телефону угрожал осуществлением вооруженного нападения на больницу в городе Угерский–Брод. Мужчина взят под стражу. Ему было предъявлено обвинение в распространении ложной информации, способной вызвать панику. Об этом СМИ сообщил представитель Краевой дирекции полиции Злинского края Богдан Варыш. Если в суде будет доказано совершение упомянутого преступления, мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок от 1 до 5 лет.