Мужчина в машине с украинскими номерами, уходящий от полиции, сбил на тротуаре прохожего

Эва Туречкова
04-03-2019
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В пражском районе Летна, на улице Каменицка сотрудники криминальной полиции в понедельник в первой половине дня попытались задержать иностранца, подозреваемого в преступлениях с применением оружия. Мужчина на черном автомобиле Range Rover с украинскими номерами попытался уйти от полиции по тротуару, сбив при этом прохожего. Двум другим удалось вовремя увернуться.

Водителя удалось остановить рядом с парком Стромовка после того, как полицейские начали стрелять в машину. Мужчина и его спутница были задержаны при попытке скрыться в парке, пишет издание Pražský deník. Расследование инцидента продолжается.

 
 
 
 
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