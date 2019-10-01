Мужчина, утверждающий, что подвергался сексуальному насилию со стороны священника, подал иск против кардинала Дуки

Мужчина, утверждающий, что в 1990 гг. член ордена доминиканцев принуждал его к сексуальному контакту, подал иск против архиепископа Пражского, кардинала Доминика Дуки, который в те годы возглавлял орден. По утверждению истца, глава Чешской католической церкви также несет ответственность за произошедшее, поскольку он не воспрепятствовал насилию. Кардинал отказался комментировать выдвинутые обвинения.

По версии предполагаемой жертвы, в 16-летнем возрасте его сексуально эксплуатировал священник доминиканского монастыря в Праге, о чем юноша сообщил главе ордена. Ранее кардинал Дука подтвердил СМИ, что 25 лет назад занимался данным вопросом, однако не мог принять решения, поскольку никаких доказательств, кроме утверждений, представлено не было. Пресс-секретарь архиепископа сообщил, что Доминик Дука готов сотрудничать со следствием.