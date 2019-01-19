Мужчина, поджегший себя на Вацлавской площади, находится в критическом состоянии

Лорета Вашкова
19-01-2019
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Мужчина, облившийся горючей жидкостью и поджегший себя на Вацлавской площади в пятницу, 18 января, по-прежнему находится в критическом состоянии. Как сообщила пресс-секретарь столичной Факультетской больницы Королевские Винограды, 54-летний пациент находится в отделении интенсивной терапии в состоянии, представляющем угрозу его жизни. До понедельника больница, скорее всего, не будет сообщать дальнейшие подробности о состоянии пациента, который находится в медикаментозной коме.

Мужчина попытался совершить самосожжение на месте прохождения выставки, посвященной Яну Палаху. Прохожие потушили огонь, накинув на пострадавшего одежду, а также с помощью огнетушителя из соседнего кафе.

Свидетели ЧП сообщили, что пострадавший получил прежде всего ожоги лица и рук и непосредственно перед тем как поджечь себя держал в руках табличку с текстом и что-то говорил. По словам зампредседателя первого пражского района Петра Геймы, этот поступок не был политически мотивирован.

Лорета Вашкова
19-01-2019
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