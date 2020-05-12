Музей памяти ХХ века и Библиотека Вацлава Гавела проводят круглые столы, посвященные маршалу И. Коневу

Серию из четырех круглых столов публикует на своем сайте Музей истории ХХ века. Чешские историки обсуждают биографию советского маршала Ивана Конева, его роль в армии и политике и использование его образа в искусстве и пропаганде, а также проблему воинских мемориалов в Чехии и России. На данный момент Музей опубликовал две записи из четырех частей серии, последние из которых выйдут 18 и 25 мая.

В дискуссии приняли участие историки Эдуард Стеглик и Павел Кмох. Павел Жачек рассказал о событиях Пражского восстания. Историки Иржи Фидлер, Ян Адамец и Давид Свобода обсудили карьеру Конева на пути к руководящим должностям в Красной армии и изложили свое видение роли маршала в освобождении Праги, подавлении Венгерского восстания и возведении Берлинской стены.

Последний из круглых столов будет посвящен памятнику Ивану Коневу, который в начале апреля этого года был демонтирован со своего постамента на пл. Интербригады в Праге. Снятие памятника вызвало резкую критику со стороны Москвы, а в чешских СМИ появились сведения о том, что ряду муниципальных политиков чешской столицы якобы угрожает опасность.