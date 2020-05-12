Архив передач

Музей памяти ХХ века и Библиотека Вацлава Гавела проводят круглые столы, посвященные маршалу И. Коневу

Катерина Айзпурвит
12-05-2020
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Серию из четырех круглых столов публикует на своем сайте Музей истории ХХ века. Чешские историки обсуждают биографию советского маршала Ивана Конева, его роль в армии и политике и использование его образа в искусстве и пропаганде, а также проблему воинских мемориалов в Чехии и России. На данный момент Музей опубликовал две записи из четырех частей серии, последние из которых выйдут 18 и 25 мая.

В дискуссии приняли участие историки Эдуард Стеглик и Павел Кмох. Павел Жачек рассказал о событиях Пражского восстания. Историки Иржи Фидлер, Ян Адамец и Давид Свобода обсудили карьеру Конева на пути к руководящим должностям в Красной армии и изложили свое видение роли маршала в освобождении Праги, подавлении Венгерского восстания и возведении Берлинской стены.

Последний из круглых столов будет посвящен памятнику Ивану Коневу, который в начале апреля этого года был демонтирован со своего постамента на пл. Интербригады в Праге. Снятие памятника вызвало резкую критику со стороны Москвы, а в чешских СМИ появились сведения о том, что ряду муниципальных политиков чешской столицы якобы угрожает опасность.

Катерина Айзпурвит
12-05-2020
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