Музей г. Праги на Флоренце закроется на реконструкцию

Здание столичного Музея г. Праги на Флоренце в середине июня закроется на реконструкцию, которая должна завершиться к осени 2022 года. Восстановительные работы начнутся 1 сентября, сообщает от имени музея Ольга Шамалова. Работникам музея придется упаковать и перевезти 578 исторических и 744 археологических экспонатов. Запланирован капитальный ремонт интерьеров. Доступ в здание, построенное архитектором Антонином Балшанеком в 1896 -1898 гг., станет безбарьерным.

Торжественное открытие музея состоялось в сентябре 1900 года. За 120 лет своего существования в здании не была проведена масштабная реконструкция.