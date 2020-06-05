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Музей г. Праги на Флоренце закроется на реконструкцию

Эва Туречкова
05-06-2020
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Здание столичного Музея г. Праги на Флоренце в середине июня закроется на реконструкцию, которая должна завершиться к осени 2022 года. Восстановительные работы начнутся 1 сентября, сообщает от имени музея Ольга Шамалова. Работникам музея придется упаковать и перевезти 578 исторических и 744 археологических экспонатов. Запланирован капитальный ремонт интерьеров. Доступ в здание, построенное архитектором Антонином Балшанеком в 1896 -1898 гг., станет безбарьерным.

Торжественное открытие музея состоялось в сентябре 1900 года. За 120 лет своего существования в здании не была проведена масштабная реконструкция.

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