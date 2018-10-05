Музей цыганской культуры опроверг слова М. Земана, что цыгане в ЧССР меньше других пострадали от режима

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
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На избирательном участке, отвечая на вопросы журналистов, президент ЧР Милош Земан сказал, что «цыгане не страдали от коммунистического режима так, как другие». Музей цыганской культуры в Брно в сообщении для «Чешского Радио» опроверг это утверждение.

Пресс-секретарь музея Кристина Когоутова указала на то, что в годы социализма режим подавлял национальную идентичность цыган. У некоторых семей отбирали детей; было запрещено говорить на цыганском языке. Когоутова также напомнила, что говорить о своей принадлежности к цыганскому народу и о цыганском холокосте оказалось возможным лишь после «бархатной» революции.

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