Музей цыганской культуры опроверг слова М. Земана, что цыгане в ЧССР меньше других пострадали от режима

На избирательном участке, отвечая на вопросы журналистов, президент ЧР Милош Земан сказал, что «цыгане не страдали от коммунистического режима так, как другие». Музей цыганской культуры в Брно в сообщении для «Чешского Радио» опроверг это утверждение.

Пресс-секретарь музея Кристина Когоутова указала на то, что в годы социализма режим подавлял национальную идентичность цыган. У некоторых семей отбирали детей; было запрещено говорить на цыганском языке. Когоутова также напомнила, что говорить о своей принадлежности к цыганскому народу и о цыганском холокосте оказалось возможным лишь после «бархатной» революции.