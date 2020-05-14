Муниципалитеты в Чехии вынуждены закрывать и откладывать инвестиционные проекты

Согласно исследованию, проведенному Союзом городов и муниципалитетов Чешской Республики (Svaz měst a obcí – SMO), в результате кризиса, вызванного коронавирусом, ряд муниципалитетов приняло решение отменить около 10 000 инвестиционных проектов на общую сумму около 8,4 млрд крон и отложить около 23 000 проектов (на сумму около 27,6 млрд крон).

В опросе, опубликованным в четверг, 14 мая, участвовало 382 муниципалитета. Представители Союза также подвергли критике решение правительства о том, что часть компенсаций частным фирмам и ИП, пострадавшим от коронавируса, будут обязаны выплачивать сами муниципалитеты.

По словам Радки Владыковой, исполнительного директора SMO, опрос также показал, что, кроме необходимости ограничить инвестиционные проекты, ряд местных чиновников не знают, как изменится муниципальный бюджет, и с какой суммой они смогут работать в будущем. Кроме того муниципалитеты столкнулись с крупными тратами, вызванными пандемией коронавируса. Главными пунктами в статье расходов стала дезинфекция общественных мест, а также приобретение медицинских средств индивидуальной защиты.