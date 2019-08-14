Мультфильм российской студентки пражской Академии искусств вышел в финал конкурса Student Academy Awards

Катерина Айзпурвит
14-08-2019
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Мультипликационный фильм «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой, студентки пражской Академии искусств (FAMU), вышел в финал престижного международного конкурса Student Academy Awards, который считается «студенческим "Оскаром"».

17 октября 2019 г. будет назван победитель в категории «Мультипликация». Лауреат будет выбран из трех претендентов, в числе которых также мультфильмы студентов из Франции и Германии. Короткометражный кукольный мультфильм «Дочь» повествует о взаимоотношениях дочери и отца, которые ищут дорогу друг к другу.

Дарья Кащеева осваивает профессию художника-мультипликатора с 2015 г. В прошлом году ее фильм «Дочь» стал победителям в двух номинациях на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, завоевав главный приз «Кристалл» в состязании студенческих работ и премию детского жюри. Также «Дочь» была показана на 54-м кинофестивале в Карловых Варах.

 
 
 
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