Мультфильм российской студентки пражской Академии искусств вышел в финал конкурса Student Academy Awards

Мультипликационный фильм «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой, студентки пражской Академии искусств (FAMU), вышел в финал престижного международного конкурса Student Academy Awards, который считается «студенческим "Оскаром"».

17 октября 2019 г. будет назван победитель в категории «Мультипликация». Лауреат будет выбран из трех претендентов, в числе которых также мультфильмы студентов из Франции и Германии. Короткометражный кукольный мультфильм «Дочь» повествует о взаимоотношениях дочери и отца, которые ищут дорогу друг к другу.

Дарья Кащеева осваивает профессию художника-мультипликатора с 2015 г. В прошлом году ее фильм «Дочь» стал победителям в двух номинациях на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, завоевав главный приз «Кристалл» в состязании студенческих работ и премию детского жюри. Также «Дочь» была показана на 54-м кинофестивале в Карловых Варах.