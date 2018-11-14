МРОТ в Чехии в 2019 г. составит 13350 крон

Минимальная зарплата в Чешской Республике на протяжении долгого времени оставляет желать лучшего и составляет с нынешнего года 12200 крон (свыше 460 евро). Правительство медлило с принятием решения о повышении МРОТ в 2019 году, так как представители партий долгое время не могли прийти к единому мнению по данному вопросу.

Движение ANO считало возможным повысить нынешний показатель на одну тысячу крон, Чешская социал-демократическая партия ратует за прибавку в размере 1200 крон. Профсоюзы требуют увеличить МРОТ в следующем году на 1500 крон, предприниматели считают достаточным рост минимальной зарплаты на 800 крон.

Вечером в среду после заседания триумвирата министр труда Яна Малачова сообщила, что представители коалиционных партий достигли компромисса и поднимут МРОТ на 1150 крон. С января 2019 года МРОТ составит 13350 крон (около 520 евро). О возможности повышения прожиточного минимума стороны еще будут совещаться.