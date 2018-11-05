Мосту в Праге присвоено имя украинца Василия Макуха, совершившего самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии

Пешеходному мосту в пражском районе Вршовице присвоено имя Василия Макуха, украинского диссидента, совершившего в 1968 г. акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. На церемонии, состоявшейся в день 50-летия акта самосожжения, присутствовали сенатор Рената Хмелова и посол Украины в Чехии Евгений Перибийнис, который в своем выступлении сравнил Василия Макуха с Яном Палахом. Глава украинского диппредставительства также поблагодарил Чехию за поддержку, которую Украина получает сегодня.

Василий Макух (1927–1968) участвовал в УПА, после чего провел много лет в заключении и ссылке. 5 ноября 1968 г. он совершил акт самосожжения на Крещатике в Киеве, призывая к борьбе за независимую Украину и свободную от оккупантов Чехословакию.