Мосту в Праге присвоено имя украинца Василия Макуха, совершившего самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии

Катерина Айзпурвит
05-11-2018
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Пешеходному мосту в пражском районе Вршовице присвоено имя Василия Макуха, украинского диссидента, совершившего в 1968 г. акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. На церемонии, состоявшейся в день 50-летия акта самосожжения, присутствовали сенатор Рената Хмелова и посол Украины в Чехии Евгений Перибийнис, который в своем выступлении сравнил Василия Макуха с Яном Палахом. Глава украинского диппредставительства также поблагодарил Чехию за поддержку, которую Украина получает сегодня.

Василий Макух (1927–1968) участвовал в УПА, после чего провел много лет в заключении и ссылке. 5 ноября 1968 г. он совершил акт самосожжения на Крещатике в Киеве, призывая к борьбе за независимую Украину и свободную от оккупантов Чехословакию.

 
 
 
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