Москва принимает первый Фестиваль Чехии

22 и 23 сентября, с 12:00 до 20:00, на территории дизайн-завода «Флакон» (ул. Большая Новодмитровская, 36) состоится первый Фестиваль Чехии в Москве, организованный при поддержке Посольства Чешской Республики в Москве и Чешского центра. Вход на фестиваль свободный.

Гости смотра приглашаются на концерт на открытой сцене с участием танцевальных и музыкальных коллективов из Чехии и России, исполняющих фолк и современную музыку. В программу включены представления средневековых рыцарей, дегустация традиционных чешских блюд и напитков, ознакомление с культурой и традициями ЧР. В фестивале также примет участие известный чешский фольклорный ансамбль «Матеник», основанный в 1991 году в Праге. «Матеник», часто выступающий на чешских и зарубежных фестивалях, посетит Москву впервые.

В рамках вечерних кинопоказов чешских фильмов москвичи и гости российской столицы увидят картину «Дедушка» реж. Марты Сантовьяковой-Герликовой о самобытной жизни чешской деревни и экранизацию романа Михала Вивега «Лучшие годы псу под хвост» реж. Петра Николаева. Информация об оздоровительных и туристических программах курортов Чехии будет представлена в специальной секции.