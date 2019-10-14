Агентство Moody's снизило рейтинг чешского банковского сектора. Ныне он характеризуется как «стабильный» вместо «позитивного». Причина снижения оценки кроется в замедлении экономики Чехии. Сокращается общее количество количество предоставляемых банками кредитов, однако, как подчеркнуто, их качество остается одним из лучших в центральном и восточном регионах Европы.

На ближайшие 12-18 месяцев, по мнению Moody's, показатели чешских банков будут стабильными. Прогнозируется, что ВВП Чехии снизится с 2,9 на 2,7%, а в 2020 году опустится до отметки 2,5%.