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Moody's повысило рейтинг Чехии на уровень Aa3

Антон Каймаков
06-10-2019
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Международное агентство Moody's подняло кредитный рейтинг Чешской Республики до уровня Aa3. Это означает низкий уровень риска и безопасность для осуществления инвестиций, перспектива развития – стабильна.

Аналитики Moody's обратили внимание на улучшающиеся бюджетные показатели страны и осуществляемые правительством реформы, которые направлены на поддержку выпуска продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Положительно оценивается растущие показатели трудоустройства, в первую очередь проблемных групп населения. К негативным показателям аналитики Moody's отнесли рост цен жилья и ухудшение его доступности. Также обращается внимание на необходимость в ближайших десятилетиях проведение реформ здравоохранения и системы социального обеспечения.

 
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