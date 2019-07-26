Moнахи-цистерцианцы вернули госпредприятию 2100 га лесов и могут еще лишиться прудов

Лорета Вашкова
26-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Орден цистерцианцев из монастыря Высшего Брода в соответствии с решением Высшего суда вернул государственному предприятию «Леса ЧР» 2100 га лесов, раннее возвращенных ему в рамках Закона о реституции. Представители цистерцианцев, однако, подали иск по обжалованию вердикта в Верховный суд ЧР и в случае его отклонения намерены обратиться с жалобой в Конституционнуй суд Чехии.

Возвращение лесных угодий, по словам представителей монашеского ордена, тормозит реконструкцию монастыря и может лишить работы десятки местных жителей. Орден может лишиться также части принадлежащих ему прудов, также полученных ими в рамках упомянутой реституции.

Решение, лишающее цистерцианцев лесов, было принято Высшим судом в феврале 2019 г., однако орден стремился добиться отсрочки исполнения решения - безуспешно.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 