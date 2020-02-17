Монастырь на пражских Градчанах по прошествии свыше двух веков передан Ордену босых кармелитов

Сестры Ордена босых кармелиток в воскресенье, 16 февраля, в 8:00 во время богослужения символически вручили ключи от монастыря на пражской Градчанской площади представителям мужской ветви ордена, который, таким образом, будет передан им в пользование с марта.

В данном объекте в стиле барокко, составной частью которого является и костел св. Бенедикта, с 1792 года за исключением периода 1950-1992 гг. жили сестры Пресвятой Девы Марии с горы Кармель. Монахини несколько лет назад, однако, из-за маленькой площади прилегающего к территории объекта сада и возрастающего городского шума вблизи своей обители решили найти иное место для своего служения.

Бoльшая часть монастыря, в залах которого будут проходить программы духовного, культурного и информационно-просветительского характера, будет открыта для свободных посещений с 24 марта. Передачу монастыря в собственность мужской ветви этого католического монашеского ордена финансирует частный инвестор.

По информации информагентства ЧТК, монахини поселятся в сельскохозяйственном поместье деревни Драсты вблизи Праги, где с 2018 г. проходит реконструкция. Драсты сегодня являются частью города Клецаны Центрально-Чешского края.