Молодым учителям обещают квартиры и стартовый капитал

Средний возраст школьных педагогов в Чехии – 47,2 года. Молодые учителя часто не задерживаются в изначально выбранной ими профессии и меняют род своей деятельности, предпочитая более солидные зарплаты. Правительство Чехии обещает учителям в ближайшее время резкое увеличение окладов, однако, местные администрации, городские и сельские, чтобы удержать молодых учителей, принимают собственные меры.

Чаще всего школьным педагогам обещают предоставление недорогого муниципального жилья и выплату «стартовых» начислений в размере, например, 100 тысяч крон (чуть менее 4 тысяч евро), если педагог обязуется проработать в базовом учебном заведении 5 лет.