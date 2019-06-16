Молодым учителям обещают квартиры и стартовый капитал

Антон Каймаков
16-06-2019
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Средний возраст школьных педагогов в Чехии – 47,2 года. Молодые учителя часто не задерживаются в изначально выбранной ими профессии и меняют род своей деятельности, предпочитая более солидные зарплаты. Правительство Чехии обещает учителям в ближайшее время резкое увеличение окладов, однако, местные администрации, городские и сельские, чтобы удержать молодых учителей, принимают собственные меры.

Чаще всего школьным педагогам обещают предоставление недорогого муниципального жилья и выплату «стартовых» начислений в размере, например, 100 тысяч крон (чуть менее 4 тысяч евро), если педагог обязуется проработать в базовом учебном заведении 5 лет.

 
 
 
 
 
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