Молодежный оркестр Европейского союза даст концерт в Рудольфинуме

Эва Туречкова
31-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В пражском концертном зале Рудольфинум в среду вечером выступит Молодежный оркестр Европейского союза (EUYO) под руководством главного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне Василия Петренка. Музыканты исполнят Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака си минор, а также 5-ю симфонию Густава Малера. Солистом выступит немецко-французский виртуоз Николас Альтштедт.

Членами оркестра являются 140 музыкантов в возрасте от 14 до 24 лет, которые ежегодно проходят жесткий отбор. Кроме Праги они дадут концерт еще в Берлине, Гамбурге, Вене и Амстердаме.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 