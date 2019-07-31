Молодежный оркестр Европейского союза даст концерт в Рудольфинуме

В пражском концертном зале Рудольфинум в среду вечером выступит Молодежный оркестр Европейского союза (EUYO) под руководством главного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне Василия Петренка. Музыканты исполнят Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака си минор, а также 5-ю симфонию Густава Малера. Солистом выступит немецко-французский виртуоз Николас Альтштедт.
Членами оркестра являются 140 музыкантов в возрасте от 14 до 24 лет, которые ежегодно проходят жесткий отбор. Кроме Праги они дадут концерт еще в Берлине, Гамбурге, Вене и Амстердаме.
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