Молитвенный дом мусульманской общины Праги закрывается из-за долгов

Молитвенный дом мусульманской общины, расположенный в районе Прага-8, был выставлен на аукционную продажу в связи с высокой задолженностью за газ. Община направила просьбу о помощи премьер-министру Андрею Бабишу, а также намерена опротестовать решение в Конституционном суде. Об этом сообщает издание Deník N.

Центр Alfirdaus Praha, куда входит помещение для молитвы, детский сад и языковая школа, объединяет десятки мусульман. Местная община известна тем, что присоединилась к кампании по осуждению терроризма. Владелец центра объясняет накопление долга собственной оплошностью в ведении отчетности.