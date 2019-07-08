Модель финансирования новых атомных блоков в Чехии одобрило правительство

Инвесторами строительства новых атомных блоков в Чехии станут дочерние компании чешского энергогиганта ČEZ. В случае новых энергоблоков АЭС Дукованы проект будет финансироваться за счет ČEZ - EDU II, в случае АЭС Темелин - зa счет ETE II. Данное предложение в понедельник, 8 июля, было одобрено правительством Чехии. Об этом информагентству ČTK сообщил вице-премьер и министр торговли и промышленности Чешской Республики Kaрел Гавличек.

Предполагается, что данные инвестиции оплатит энергетическая группа ČEZ. Источники финансирования могут быть как внутренние, так и внешние (привлеченные). Однако при соблюдении определенных условий энергохолдинг ČEZ сможет передать свою «дочку», которая будет отвечать за строительство, государству.