Архив передач

Мобильные операторы, с согласия заболевших Covid-19, предоставят данные об их передвижении

Эва Туречкова
19-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Операторы мобильной связи и IT-специалисты помогут работникам санитарно-эпидемиологических станций с выявлением истории местонахождения зараженных коронавирусом. С согласия собственника телефона, операторы предоставят данные о его передвижении за прошедшие две недели.

Согласно достигнутой договоренности, данные о мобильных телефонах других лиц, с которыми заболевший общался по телефону или встречался, органам власти предоставляться не будут, сообщил исполнительный директор Ассоциации по эксплуатации мобильной сети Иржи Грунд.

«Правительство намерено таким образом оказать содействие перегруженным санитарно-гигиеническим станциям. Предложение на использование для выявления истории местонахождения заболевших Covid-19 современных технологий кабинет министров одобрил», - сообщил в своем аккаунте в Твиттере глава Минздрава Адам Войтех.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 