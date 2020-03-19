Мобильные операторы, с согласия заболевших Covid-19, предоставят данные об их передвижении

Операторы мобильной связи и IT-специалисты помогут работникам санитарно-эпидемиологических станций с выявлением истории местонахождения зараженных коронавирусом. С согласия собственника телефона, операторы предоставят данные о его передвижении за прошедшие две недели.

Согласно достигнутой договоренности, данные о мобильных телефонах других лиц, с которыми заболевший общался по телефону или встречался, органам власти предоставляться не будут, сообщил исполнительный директор Ассоциации по эксплуатации мобильной сети Иржи Грунд.

«Правительство намерено таким образом оказать содействие перегруженным санитарно-гигиеническим станциям. Предложение на использование для выявления истории местонахождения заболевших Covid-19 современных технологий кабинет министров одобрил», - сообщил в своем аккаунте в Твиттере глава Минздрава Адам Войтех.