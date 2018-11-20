Многоразовое голосование на выборах в ЕП одним и тем же лицом будет караться штрафом

Многоразовое голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП) одним и тем же лицом в разных странах Евросоюза будет караться штрафом 10 тысяч крон, сообщает Министерство внутренних дел. Чтобы избежать подобной ситуации, страны-члены Евросоюза намерены обменяться за месяц до начала выборов списками избирателей.

Нарушение может произойти в случае лиц с двойным гражданством, а также в результате ошибки, допущенной избирательной комиссией.

Правительство во вторник одобрило проект закона о выборах в Европейский парламент. Голосование состоится 24 и 25 мая.