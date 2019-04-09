Мнение: За долги детей должны отвечать родители

83% чешских граждан считают, что за долги детей младше 15 лет должны нести ответственность их родители. Соответствующий опрос осуществило агентство «Median» по заказу благотворительной организации «Человек в беде». Лишь 14% участников опроса придерживается мнения, что дети-должники обязаны самостоятельно решать возникшую проблему.

Опрос был проведен в связи с тем, что группа чешских депутатов внесла на рассмотрение поправку, которая переносит ответственность за долги детей младше 15 лет на их родителей.

Согласно статистике Палаты судебных исполнителей, в Чехии в настоящее время ведется 3476 делопроизводств по принудительному взысканию задолженностей, в которых фигурируют несовершеннолетние граждане. В 2200 случаях речь идет именно о детях младше 15 лет. Десятки тысяч дел также связаны с долгами, возникшими, когда ныне взрослые ответчики были еще несовершеннолетними. Типичными примерами таких случаев являются задолженности в связи со штрафами за невозвращенные в библиотеки книги, безбилетный проезд или неоплаченные услуги мобильной связи.