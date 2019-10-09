Mнение эксперта: в Чехии не разработана стратегия противодействия дезинформации

По мнению руководителя чешского Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами при МВД Бенедикта Вангели, у Чехии нет стратегии противодействия угрозам данного вида, в том числе противодействия распространению дезинформации. Отсутствует также коммуникационная политика, что дало о себе знать в ходе расследования дела об использовании отравляющего вещества «Новичок».

Вангели упомянул об этом на семинаре, посвященному проблемам информационной войны в современных условиях, проходившем в Сенате Чешской Республики. Эксперт сообщил, что этими вопросами, однако лишь с точки зрения обеспечения внутренней безопасности Чехии, в Центре по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами занимается 13 сотрудников.