Младковой и Менцелю будет присвоено звание почетного гражданина г. Праги

Меценату и коллекционеру искусства Меде Младковой, а также режиссеру, актеру и сценаристу Иржи Менцелю будет присвоено звание почетного гражданина г. Праги, то есть они удостоятся высшей награды, присуждаемой чешской столицей. Такое решение принял столичный горсовет.

Руководство Праги глубоко ценит старания Младковой, направленные на знакомство зарубежной публики с чешским изобразительным искусством.

Иржи Менцель получит награду за выдающиеся достижения в области отечественного киноискусства. Публике известны, прежде всего, его картины «Поезда под пристальным наблюдением», «Жаворонки на нитке», «Капризы лета», «Деревенька моя центральная», «Конец старых времен» и «Я обслуживал английского короля».