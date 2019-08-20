Михал Шмарда, выдвинутый социал-демократами на пост министра культуры, снял свою кандидатуру

Зампредседателя ЧСДП Михал Шмарда, выдвинутый коалиционной социал-демократической партией на пост министра культуры, добровольно снял свою кандидатуру. Об этом он уже сообщил лидеру социал-демократов Яну Гамачеку. «В нынешних обстоятельствах я не хочу быть в правительстве Андрея Бабиша», – прокомментировал свое решение Михал Шмарда, отметив также, что порекомендует социал-демократам выйти из коалиции с ANO, лидером которой является премьер Андрей Бабиш. Кроме того Шмарда поделился с журналистами планами участвовать в выборах в Сенат в 2020 г.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что не намерен назначать Михала Шмарду на пост главы Минкульта, «поскольку он никогда не занимался вопросами чешской культуры». Недавно против передачи портфеля Шмарде выступил и премьер Андрей Бабиш. Председатель ЧСДП Ян Гамачек, который продолжал настаивать на его кандидатуре, сообщил, что с уважением относится к решению Шмарды, хоть и сожалеет об этом. Неопределенная ситуация со сменой министра культуры, портфелем которого в коалиционном кабинете распоряжаются социал-демократы, грозила вылиться в отставку всего кабинета.