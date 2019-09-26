Михал Нойвирт может перейти в пражскую «Спарту»

31-летний голкипер сборной Чехии Михал Нойвирт может пополнить состав пражской «Спарты». Накануне он покинул тренировочный лагерь клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», который решил не предлагать вратарю полноценный контракт после пробного соглашения. Об этом сообщают чешские СМИ.

Нойвирт испытывает хронические проблемы со здоровьем. В сезоне-2018/19 голкипер, защищавший цвета «Филадельфии Флайерз», отыграл семь игр. Его контракт на 2,5 млн долларов завершился 1 июля, до подписания просмотрового контракта с «кленовыми листьями» вратарь находился в статусе свободного агента.